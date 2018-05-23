Спецоперация СГБ Азербайджана: арестованы иностранные киберпреступники

Гражданин России Лунин Павел Сергеевич и гражданин Украины Серб Андрей Борисович арестованы в связи с присвоением кибер-путем миллионных сумм из азербайджанских банков. Об этом говорится в среду в сообщении отдела по общественным связям Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

СГБ возбудила уголовное дело в связи с информацией о том, что в мае 2018 года были созданы различные формальные компании, которые открыли банковские счета и незаконным путем переводили через азербайджанские банки со счетов иностранцев миллионные суммы на счета местных банков, а оттуда на различные счета в странах СНГ. Вследствие возвращения иностранным гражданам сумм, необоснованно поступивших в местные банки, последним был нанесен материальный ущерб.

В результате неотложных мер, совместно проведенных с Палатой по надзору над финансовыми рынками, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении этих преступных действий гражданин России Лунин Павел Сергеевич и гражданин Украины Серб Андрей Борисович. Средства на их банковских счетах были заморожены, осуществление соответствующих операций пресечено.

Оба привлечены к уголовной ответственности по ст. 177 (кража) и 272 (незаконное получение компьютерной информации) УК Азербайджана, решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

СГБ продолжает следственные меры по данному уголовному делу.