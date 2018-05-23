Ограничивается движение на ряде дорог Баку
23 мая 2018 13:22 336
Сегодня будет поэтапно ограничиваться движение автотранспортных средств на дороге Бакинская окружная -1 в Ени Ясамал, а также на автодороге Локбатан-Гобу в Гарадагском районе Баку.
Об этом говорится в сообщении Агентства автомобильных дорог, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ограничения связаны с обновлением дорожной разметки.
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