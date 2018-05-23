Предупреждение синоптиков: в Азербайджане ожидается нестабильная погода

Министерство экологии и природных ресурсов распространило предупреждение в связи погодными условиями на территории республики.

Как сообщили АПА в МЭПР, 25 мая в западных районах, а также со второй половины 26 мая до вечера 27 мая в большинстве районов ожидается нестабильная погода, временами будут дожди, передает Day.Az.

В некоторых местах возможны ливни и град. Будет дуть усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха 26-27 мая снизится на 4-7 градусов. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.

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