Еще на одной крупной автодороге Баку ненадолго ограничат движение транспорта
23 мая 2018 15:12 234
С завтрашнего утра на участке между поселками Бинагади и Хырдалан автомобильной дороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы будет ненадолго ограничено автомобильное движение.
Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ограничения связаны с ремонтными работами, их действие продлится до вечера.
Водителям рекомендуется пользоваться альтернативными дорогами согласно направлениям движения.
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