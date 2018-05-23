Еще на одной крупной автодороге Баку ненадолго ограничат движение транспорта

23 мая 2018 15:12

С завтрашнего утра на участке между поселками Бинагади и Хырдалан автомобильной дороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы будет ненадолго ограничено автомобильное движение.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения связаны с ремонтными работами, их действие продлится до вечера.

Водителям рекомендуется пользоваться альтернативными дорогами согласно направлениям движения.

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