AIESEC in Azerbaijan провела YouthSpeak Forum 2018 - ФОТО

В отеле Pullman международная молодежная организация AIESEC in Azerbaijan провела свое ежегодное мероприятие YouthSpeak Forum 2018, направленное на привлечение молодых людей, интересующихся саморазвитием, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Форум основывается на Целях устойчивого развития (SDG) ООН, проведении семинаров и сессий высококвалифицированными представителями ведущих компаний государственного, социального и корпоративного секторов Азербайджана.

На открытии форума выступили представитель ПРООН в Азербайджане Гулам Исакзаи, председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова, глава отдела кадров EY Azerbaijan Самира Шабанова, которые подчеркнули важность мероприятия в деле дальнейшего развития общества с целью привлечения передовых знаний и технологий, раскрытия творческого, предпринимательского и научного потенциала молодежи.

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) (англ. Sustainable Development Goals (SDGs)), официально известные, как Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (англ. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) - набор целей для будущего международного сотрудничества, которые заменили собой Цели развития тысячелетия в конце 2015 года. Эти цели планируется достигать с 2015 по 2030 годы. Итоговый документ "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач.

Руководитель отдела управления молодежными организациями Министерства молодежи и спорта Азербайджана Фуад Бабаев также обратился к аудитории с вопросом об актуальности молодежной активности, отметив в этом особое участие организации AIESEC in Azerbaijan. Президент AIESEC in Azerbaijan Амина Меликова и руководитель проекта конференции Эльмира Аллахвердиева выразили благодарность всем делегатам и пожелали им плодотворной работы.

Форум продолжился интерактивными семинарами по трем основным ЦУР YouthSpeak Форума 2018: "Гендерное равенство", "Достойная работа и экономический рост", "Индустриализация, инновации и инфраструктура". Спикеры выступали на следующие темы: основатель Best Solutions Яна Кримпе - "Роль бизнеса и правительства в создании и поддержке цифровых граждан и инновационной экосистемы в Азербайджане", менеджер талантов и развития Azersun Holding Эльчин Азимли - "Эмоциональный интеллект как инструмент развития карьеры", управляющий директор бизнес-инкубационного центра Youth Inc. Алекпер Мустафаев "Как придумать инновационные стартапы", специалист по гендерному равенству Ассоциации женщин "За рациональное развитие" и преподаватель Бакинского государственного университета Зумруд Джалилова - "Гендерное равенство в современном обществе", основатель компании TalentPort Назанин Джавадова - "Раскрой возможности трудоустройства", глава юридического отдела Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана Талия Ибрагимова - "Гендерное равенство как основа процветающей семьи".

В заключительной части форума делегаты получили возможность участвовать в конкурсе, где они работали над созданием своих собственных социальных проектов и представляли их аудитории. Победившая команда была отмечена шестинедельной стажировкой за рубежом от AIESEC in Azerbaijan.

Организация AIESEC in Azerbaijan выражает признательность Министерству молодежи и спорта Азербайджана, Парку высоких технологий и партнерам мероприятия.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az, Azernews.az.

