Биологи научились останавливать сердце с помощью света

Новый метод остановки сердца позволит облегчить и ускорить проведение операций и может позволить совершить прорыв в трансплантологии, передает Day.Az со ссыкой на life.ru.

Учёные из Калифорнийского Университета в Сан-Диего разработали метод остановки сердца с помощью серии лазерных импульсов и небольшого куска графена. Для того чтобы научиться контролировать сердечные ритмы, ученые превращали стволовые клетки в кардиомиоциты, выращивая их в чашках Петри с различной средой. Во время опытов учёные обратили внимание, что культуры стволовых клеток лучше всего росли на кусочках графена.

В ходе экспериментов ученые выяснили, что графен под влиянием света может менять свою структуру - это наблюдение и натолкнуло учёных на мысль, что уникальный материал может быть использован как беспроводной кардиостимулятор, который при серии импульсов лазером может заставить сердце биться чаще и, наоборот, замедлить его работу.

Новый способ позволит не только упростить создание кардиостимуляторов, но и позволит вывести оперативные вмешательства на новый уровень. Биологи считают, что если технология "приживется", то выполнять сложнейшие операции на сердце, включая пересадки, можно будет гораздо быстрее.