В UNEC рассказали, что на самом деле произойдет со зданием на Муртуза Мухтарова - ФОТО

В здании, расположенного по улице Муртазы Мухтарова, 194, будет располагаться третий учебный корпус Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC).

"Учитывая распространенную в ряде СМИ недостоверную информацию, что здание третьего учебного корпуса UNEC построена Гаджи Зейналабдином Тагиевым и относится к XIX веку, сообщаем, что на самом деле указанное здание было сооружено в 1932-1934 годах. В течении прошедших лет в нем неоднократно проводились ремонтно-строительные работы, в результате чего были внесены определенные изменения, построены вспомогательные помещения", - сообщили Day.Az в пресс-службе UNEC.

Как и все проекты, реализуемые в UNEC, проектирование нового учебного корпуса осуществляется в строгом соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. В связи со строительством корпуса были направлены обращения в государственные структуры, проведены все требуемые исследовательские работы и соответствующая экспертиза, говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

В письме Государственного комитета по градостроительству и архитектуре от 18 июля 2017 года отмечается, что учебный корпус и вспомогательные здания не входят в список "Исторических и культурных памятников местного и мирового значения", утвержденного Кабинетом министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 года, № 132. В письме Государственной службы по защите, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджанской Республики от 18 июля 2017 года также отмечается отсутствие указанного здания в списке памятников культуры.

На основании вышеуказанных документов, со стороны UNEC было принято решение о строительстве нового учебного корпуса и в настоящее время проводятся соответствующие подготовительные и проектные работы, сообщили в пресс-службе.

"От имени UNEC хотим сообщить, что бережно относимся и гордимся нашей историей. И, несмотря на то, что здание, о котором идет речь, не является историческим памятником, о чем свидетельствуют официальные документы, UNEC построит новый учебный корпус, отвечающий современным стандартам, проводя работы по укреплению фасада старого сооружения, с условием его сохранения. Об этом свидетельствуют приложенные фотографии указанного здания и изображения нового проекта.

Отметим, что новый 4 этажный учебный корпус UNEC площадью 2940 м2 будет отвечать современным стандартам, предусматривающим учебные лаборатории, аудитории, лингафонные кабинеты, спортивный зал и т.д., в котором смогут обучаться до 3 тысяч студентов.

В связи с вышеизложенным, основываясь на законодательстве в сфере СМИ и основополагающих принципах журналистики, заявляем о своей открытости к сотрудничеству с представителями прессы по всем вопросам, в целях предотвращения распространения недостоверной информации", - подчеркнули в UNEC.