В Товузе предотвращена реализация безакцизной водки
23 мая 2018 16:26 190
Сотрудниками Товузского таможенного управления предотвращена реализация водки без акцизных марок.
Как сообщили АПА в Госкомтаможни, при осмотре грузового отсека следовавшего в Баку пассажирского автобуса марки Setra S215HD на автовокзале Товузского района были обнаружены и изъяты 48 бутылок безакцизной водки Nemiroff емкостью в 1 литр каждая, передает Day.Az.
По факту ведется расследование.
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