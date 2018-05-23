В Товузе предотвращена реализация безакцизной водки

Сотрудниками Товузского таможенного управления предотвращена реализация водки без акцизных марок.

Как сообщили АПА в Госкомтаможни, при осмотре грузового отсека следовавшего в Баку пассажирского автобуса марки Setra S215HD на автовокзале Товузского района были обнаружены и изъяты 48 бутылок безакцизной водки Nemiroff емкостью в 1 литр каждая, передает Day.Az.

По факту ведется расследование.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook