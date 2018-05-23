Турпоток в Азербайджан значительно вырос

В январе-апреле текущего года Азербайджан посетили 847,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 182 стран мира, что значительно больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период на 13,4%.

Как сообщает АПА со ссылкой на Госкомстат, число туристов из России составило 28,3%, из Грузии - 21,9%, из Ирана - 13,4%, из Турции - 11,3%, из ОАЭ - 4,6%, из Украины - 2%, из Ирака - 1,9%, из других стран - 16,5%, передает Day.Az.

На мужчин пришлось 66,8%, на женщин - 33,2% туристов. В январе в Азербайджан прибыло 22% иностранцев и лиц без гражданства, в феврале - 16,6%, в марте - 32,7%, в апреле - 25,7%.

По сравнению с январем-апрелем прошлого года число прибывших из Кувейта туристов возросло в 6,4 раза, из Бахрейна - в 2,6 раза, из Катара - в 2 раза, из Саудовской Аравии - в 2,2 раза, из Омана - в 1,6 раза, из Ирака - в 1,6 раза, из ОАЭ - в 1,2 раза. Число туристов из Ирана снизилось на 5,4%. Число туристов из стран Евросоюза возросло на 12,4% до 32 тыс. человек, из СНГ - на 9,4% до 284,9 тыс. человек.

За отчетный период 60,6% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспорта, 38,6% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 1,1% до 1,289 млн. человек. При этом 31,3% выехали в Грузию, 27,7% - в Иран, 21,9% - в Россию, 12,2% - в Турцию, 1,7% - в Украину, 1,4% - в ОАЭ. При этом, 80% граждан Азербайджана в январе-апреле 2018 году выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 19,1% - воздушным транспортом, 0,9% - водным транспортом.

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