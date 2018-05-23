МВД о влиянии зарубежных мультфильмов на азербайджанскую молодежь

Зарубежные мультфильмы являются основной причиной агрессии молодежи. Сегодня главная задача - обеспечить в интернете безопасность детей, чтобы защитить их от этой агрессии.

Об этом сказал начальник отдела Главного управления общественной безопасности МВД полковник полиции Адыгезал Адыгезалов, выступая в среду на конференции "Азербайджанская модель семьи: современность и ценности", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, последние пять лет не наблюдается роста случаев насилия против несовершеннолетних, хотя в прессе и раздувается информация об этом.

"Каждый совершенный факт согласно законодательству стал предметом расследования правоохранительных органов и был направлен в суд для правовой оценки. Что касается половой неприкосновенности несовершеннолетних, то в показателях последних пяти лет существенного роста нет", - сказал Адыгезалов.

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