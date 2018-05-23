Важная новость для родителей первоклашек - ПОДРОБНОСТИ

Посредством электронной системы поступило около 57 тысяч запросов о приеме в первые классы общеобразовательных учреждений Баку, Сумгайыта и Гянджи на 2018/2019 учебный год, сказал в среду завсектором министерства образования Азербайджана Джасарет Валехов.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

По его словам, по состоянию на 23 мая по Абшеронскому району зарегистрировано 5589, Гяндже - 3752, Сумгайыту - 5227 запросов. Прогнозируется, что в этих регионах будет 17 873 первоклассника.

Посредством сайта mektebeqebul.edu.az размещен 41 701 запрос о приеме в первые классы столичных школ, из которых 38 263 запроса - о приеме в общеобразовательные школы, 3 438 - лицеи и гимназии.

Прием школьников в первый класс осуществляется посредством регистрации электронного заявления родителя (законного представителя) на сайте www.mektebeqebul.edu.az.

Система автоматически выбирает школы и преподавателя для детей, которые будут обучаться в подготовительной группе.

Более восьми тысяч детей в подготовительных группах автоматически были зарегистрированы для приема в первый класс, что означает 60 процентов учеников, которые пойдут в первые классы в этих городах и районах.

В подготовительных группах по городу Баку для приема в первый класс были автоматически зарегистрированы более 24 тысяч детей.

Онлайн-регистрация заявлений в Баку, Сумгайыте, Гяндже и Абшеронском районе будет продолжаться до 15 сентября.

Лица, которые по каким-либо причинам не смогли сами пройти электронную регистрацию, могут обратиться в альтернативный центр регистрации в каждом административном районе Баку, пяти школах в Гяндже, четырех школах Сумгайыта, шести школах Абшеронского района http://baku.edu.gov.az/az/page/276

Также для решения вопросов, нуждающихся в проверке в процессе регистрации и приема документов при приеме в первый класс, в шести общеобразовательных школах Баку и по одной школе в Гяндже, Сумгайыте и Абшеронском районе действуют апелляционные комиссии.

Напомним, что прием в первый класс государственных общеобразовательных учреждений Баку и лицеев и гимназий в непосредственном подчинении минобразования начался 22 февраля.