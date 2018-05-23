В АМИ Trend прошла встреча с представителями СМИ Грузии - ФОТО

В АМИ Trend в среду прошла встреча с представителями СМИ Грузии.

Во встрече приняли участие главный редактор сайта www.kvira.ge Кетеван Хоситашвили, главный редактор сайта www.pia.ge Дмитрий Тикарадзе, главный редактор сайта www.primetime.ge Кетеван Хатиашвили, главный редактор сайта www.reportiori.ge Гиорги Маматсашвили, главный редактор сайта www.reportiori.ge Тамар Лепсверидзе, главный редактор сайта www.accent.com.ge Уча Канделаки и коммерческий директор сайта www.commersant.ge Тата Долидзе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Поприветствовав гостей, главный редактор АМИ Trend Илаха Мамедли проинформировала гостей о деятельности агентства, а также о его продуктах.

Гости, в свою очередь, предложили наладить тесное сотрудничество. Они отметили, что обмен информацией между агентствами может быть очень полезным с точки зрения пресечения распространения дезинформации.