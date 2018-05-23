В Азербайджане пройдет грандиозный Фестиваль древних изделий ручной работы

В пригороде Баку, Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" 25-26 мая пройдет грандиозный Фестиваль народного творчества древних изделий ручной работы (Xalq yaradıcılığı: qədim el sənətləri), организованный Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения и Институтом археологии этнографии НАНА. Фестиваль начнется в 13.00. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В праздничной программе будут представлены выступления музыкальных коллективов и вокалистов Азербайджанского телевидения и радио, изделия мастеров декоративно-прикладного творчества и книжная ярмарка, традиционное искусство ткачества азербайджанских ковров, борьба зорхана, национальные костюмы и танцы, выступления ашугов и исполнителей мугама, интерактивные игры и многое другое.

Каждый посетитель сможет бесплатно представить здесь свои ручные работы и творческий талант. Для гостей, молодежи и школьников будут организованы мастер-классы по изготовлению тарелок и кувшинов из глины и металла, искусству ковроткачества и изготовлению подковы для лошади, показано искусство мастеров эбру.

Главная цель проекта - пропаганда национального наследия и творчества, организация полезного и плодотворного досуга населения и гостей страны. Для гостей будет также организована экскурсия по заповеднику "Гала".

Телефон для справок: 050 330 76 16

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