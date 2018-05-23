Немецкий журнал GEO: «Баку – город грез»
Популярный немецкий журнал GEO опубликовал статью под названием "Баку - город грез".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, журнал, специализирующийся на различных регионах и странах мира, а также репортажах о путешествиях, обладает большой читательской аудиторией.
В мае нынешнего года Баку посетил немецкий путешественник Йохан Мюнх, который подготовил подробный репортаж о столице Азербайджана.
Посетивший Баку 7 мая путешественник отметил в своем репортаже гостеприимство, высокий уровень культуры, современности и чистоты города. Он детально описал всю инфраструктуру от аэропорта до отеля, подробно отписался о местах, которые посетил, о ценах и пр. Йохан Мюнх высоко отозвался о Баку, сравнив его с Токио и Сингапуром.
Помимо туристических мест, парков, мечетей и памятников архитектуры, гость посетил также окрестности Баку: Гобустанский государственный историко-художественный заповедник, комплексы Янардаг и Атешгях.
В заключительной части богато проиллюстрированного репортажа автор посоветовал всем посетить нашу столицу.
Отметим, что данный обзор был подготовлен профессиональным путешественником, посетившим свыше 40 стран и регионов мира, включая Антарктиду.
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