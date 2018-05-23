В Баку проводится учение по самооценке разведроты в рамках программы НАТО - ФОТО - ВИДЕО
В Баку в рамках программы Концепции оперативных возможностей (КОВ) НАТО проводится учение по самооценке второго уровня разведывательной роты азербайджанской армии, говорится в сообщении минобороны в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
К учению, проводимому в учебном центре Гарахейбат, привлечены около 150-ти военнослужащих, до 20-ти единиц военной техники и два вертолета.
Рота будет оцениваться мониторинговой группой Командования Сухопутных войск НАТО.
В учении в качестве наблюдателей и оценщиков также принимают участие военнослужащие Великобритании, Франции, Австрии и Германии.
К учению также привлечены представители Международного комитета Красного Креста для поддержки распространения и применения норм международного гуманитарного права среди военнослужащих во время вооруженных конфликтов.
Учение продлится до 25 мая.
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