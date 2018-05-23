Названы сроки завершения строительства дороги общегородского значения в Баку - ФОТО - ВИДЕО

В Баку продолжается строительство новой автомобильной дороги общегородского значения, соединяющей проспект Зии Буньядова с автодорогой Балаханы-Бинагади, сообщает в среду Госагентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Данная дорога проходит через озер Беюкшор. Протяженность дороги - 2,7 километра. Новая дорога строится в соответствии с первой технической категорией. Ширина проезжей части дороги - 15 метров. Также планируется построить два туннеля.

В начале и в конце дороги планируется построить туннели, имеющие шесть полос движения. Длина туннелей составит 417, 5 метра и 294,5 метра соответственно.

В рамках проводимых работ планируется оборудовать четыре автобусные остановки.

В настоящее время проводятся работы по выкупу земель, устранению различных препятствий, то есть снос объектов военного назначения, бизнес-объектов, частных жилых домов, работы по переносу и защите канализационных линий длиной 300 метров, диаметром 300 миллиметров, газовых и нефтяных линий, а также прокладке новых канализационных линий протяженностью 90 метров и диаметром 530 миллиметров.

После строительства новой автодороги водители смогут без проблем добираться как до автомобильной дороги Хырдалан-Бинагади-Балаханы, так и до проспекта Зии Буньядова. Таким образом, будет сокращено расстояние, сократится время в пути, плотность транспортного потока на проспекте Зии Буньядова, а также перед станцией метро "Кероглу" на проспекте Гейдара Алиева.

Строительные работы проводятся по графику в соответствии с существующими нормами и стандартами под непосредственным руководством Госагентства автомобильных дорог. Для этого на территорию привлечено необходимое количество рабочей силы. Строительство дороги планируется завершить в течение 2019 года.