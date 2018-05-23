Увеличилось количество прибывших в Азербайджан граждан из стран персидского залива

В течение января-апреля этого года из 182 стран мира в Азербайджан прибыло 847,6 тысяч иностранцев и лиц без гражданства, что на 13,4 процента больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

28,3 процента прибывших составляют граждане России, 21,9 процента - граждане Грузии, 13,4 процента - граждане Ирана, 11,3 процента - граждане Турции, 4,6 процента - граждане Объединенных Арабских Эмиратов, два процента - граждане Украины, 1,9 процента - граждане Ирака, 16,5 процента - граждане других стран, 0,1 процента - лица без гражданства. 66,8 процента прибывших в Азербайджан - мужчины, 33,2 процента - женщины. 22 процента иностранцев и лиц без гражданства прибыли в страну в январе, 19,6 процента - в феврале, 32,7 процента - в марте, 25,7 процента - в апреле.

В январе-апреле текущего года больше всего наблюдался рост прибывших в Азербайджан из стран персидского залива (за исключением Ирана). По сравнению с январем-апрелем прошлого года число прибывших в страну граждан Кувейта увеличилось в 6,4 раза, граждан Бахрейна - в 2,6 раза, граждан Катара - в два раза, граждан Саудовской Аравии - в 2,2 раза, граждан Омана - на 1,6 раза, граждан Ирака - в 1,6 раза, граждан ОАЭ - на 1,2 раза. Число прибывших из Ирана сократилось на 5,4 процента.

В течение данного периода этого года число прибывших из стран-членов ЕС увеличилось на 12,4 процента и составило 32 тысячи человек, число прибывших из стран СНГ увеличилось на 9,4 процента и составило 284,9 тысячи человек.

60,6 процента иностранцев и лиц без гражданства прибыли в страну на железнодорожном транспорте и автомобиле, 38,6 процента - на самолете, 0,8 процента морским транспортом.