Cтудентам из малообеспеченных семей оплатят проживание в общежитии

Фонд молодежи Азербайджана может оплатить проживание в общежитии студентов из малообеспеченных семей.

Об этом сказал Trend в четверг исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров, передает Day.Az.

Джафаров напомнил, что указом Президента Ильхама Алиева от 7 марта 2018 года были изменены устав, организационно-правовая форма и назначение Фонда.

"Фонд стал органом, участвующим в формировании молодежной политики, и является структурой, принимающей активное участие в подготовке правовой базы в этой сфере", - сказал глава Фонда.

Среди новых задач, стоящих перед Фондом молодежи, по его словам, есть финансирование образования молодежи за рубежом, прохождения молодежью практики в международных организациях в зарубежных странах, реализация программ по стимулированию их занятости, финансирование расходов на проживание в общежитии студентов из малообеспеченных семей, финансирование и поддержка инновационных проектов и стартапов посредством льготных кредитов.

"Устав Фонда молодежи, принятый в 2011 году, сильно отличается от устава после внесенных изменений в марте 2018 года, и каждый из них ставил перед Фондом разные задачи. Новым уставом ряд этих задач расширен. Считаю, что Фонд справился с задачами, поставленными перед ними в 2011 году, и логическим следствием этого стало то, что в 2018 году последовательность этих задач и сфера деятельности еще более расширились", - сказал Джафаров.