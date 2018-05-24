Стань "мобильным репортером" Day.Az! - ПОДРОБНОСТИ
Day.Az приглашает своих читателей присылать свои фото и видео в обновленную рубрику "Мобильный репортер".
Вы стали свидетелем какого-либо важного, интересного или чрезвычайного события? Поделитесь информацией с нами - и со всей страной!
Для участия в проекте необходимо сделать фото или видео и выслать свой репортаж в редакцию Day.Az с помощью WhatsApp на номер +994502468938.
Это может быть: дорожно-транспортное происшествие, уникальное природное явление, чрезвычайная ситуация любого масштаба или смешные и странные случаи из жизни.
В случае, если репортаж окажется важным и интересным, ваша информация, фотография или видеоролик может попасть в информационную ленту сайта. Материалы, подготовленные на основе обращений наших читателей, будут собраны в категории "Мобильный репортер".
Редакция Day.Az не несет ответственности за содержание предоставляемой информации.
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