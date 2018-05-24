К сведению родителей первоклашек - ПОДРОБНОСТИ

24 мая 2018 10:42

В Азербайджане отменяется существующее ограничение по возрасту при приеме детей в первый класс, сказал в четверг Trend председатель парламентского комитета по науке и образованию Иса Габиббейли, передает Day.Az.

По его словам, дети, которым исполнилось шесть лет, будут приняты в первый класс, независимо от месяца рождения.

В связи с этим в закон "Об образовании" вносятся дополнения.

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