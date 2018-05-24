7 самых аллергенных для детей продуктов в Азербайджане - Вниманию родителей

По сообщениям ВОЗ, к 2025 году у половины населения земли будут отмечаться аллергические реакции. На сегодняшний день одной из самых распространенных является аллергия пищевая, которая встречается у 5% взрослого и около 10% детского населения планеты.

Пищевая аллергия - это необычная реакция иммунной системы организма на употребляемый продукт. Причины могут быть разные, иногда до конца неясные механизмы, но зачастую это реакция организма на белок, содержащийся в пищевом продукте.

Какие же продукты наиболее часто являются причиной развития аллергии среди детей?

Наиболее часто выявляется аллергия на коровье молоко и молочные продукты. Особенно ярко это проявляется у малышей до первого года жизни. Обычно аллергия на молоко у 80% детей в последующие годы проходит. Это, вероятно, заложено природой, что в период новорожденности иммунная система, бурно реагируя на коровье молоко, воспринимает как своё только материнское молоко, поскольку оно незаменимо для здоровья малыша.

Другой частый аллерген нашего рациона - куриные яйца. Это довольно полезный продукт, хорошо усваивается и крайне важен для роста и развития ребенка. Яйца вводят в рацион в первый год жизни ребенка. И в это же время они могут проявить свою аллергенную способность. Аллергены в основном содержатся в белке яиц, однако надо учитывать, что и желток способен дать серьёзную аллергическую реакцию.

Наиболее тяжело протекающая аллергия - это аллергия на арахис. В большинстве случаев эта аллергия сопровождает человека всю жизнь. У детей с аллергией на арахис может развиться реакция даже тогда, когда рядом кто-нибудь ест этот продукт. Микрочастички арахиса, попадая в воздух, способны вызвать аллергическую реакцию. В этой связи во многих продуктах, содержащих даже немного арахиса, обязательно имеется соответствующее напоминание на упаковке. Имейте в виду - аллергия на арахис является самой тяжелой по сравнению с реакцией на другие продукты.

Нередко встречается аллергия на продукты, содержащие пшеницу. В основном, такая аллергия характерна для взрослых, однако в последние годы она всё чаще встречается и у детей. Аллергия на пшеницу у детей может быть настолько серьезной, что вся семья вынуждена будет избегать продуктов её содержащих. С возрастом у детей аллергия на пшеницу может уменьшаться. Иногда пищевую непереносимость продуктов, содержащих пшеницу, смешивают с пищевой аллергией. Однако это не есть одно и тоже. Врач поможет разграничить пищевую непереносимость и истинную аллергию.

Часто у детей встречается аллергия на орехи - грецкий орех, фундук, миндаль, кешью и многие другие. Важно отметить, что у большинства людей с аллергией на орехи может быть и аллергия на арахис. Аллергия на орехи - одна из самых частых, которая передаётся по наследству.

К аллергенным продуктами относится и рыба. Если у ребенка имеется аллергия на какой-нибудь вид рыбы, то часто отмечается высокая чувствительность и на другие её сорта. Аллергия на рыбу редко проходит с возрастом и даже может утяжелиться. У некоторых детей сильная реакция на рыбу может развиться уже при жарке рыбы.

Одна из самых удивительных и частых реакций у детей на еду - это аллергия при употреблении в пищу клубники. Дети обожают клубнику. Она сочная, сладкая, яркая и символизирует собой приход тепла, лета, каникул. Как и у многих, упомянутых выше аллергий, содержащиеся в клубнике белки являются основной причиной аллергии. Однако, поскольку клубника быстро портиться, её часто обрабатывают paзличными химическими вeщecтвaми для бoлee пpoдoлжитeльнoгo xpaнeния. Кроме того, пористая структура и шероховатая поверхность клубники несет на себе достаточно много пыльцы других растений. И это объясняет то, что даже при отсутствии у ребенка аллергии на саму клубнику, аллергическая реакция может развиться на пыльцу совсем других растений, находящихся на клубнике. То есть, если нехорошо промыть клубнику, вы можете лишить своего ребенка этого деликатеса, неправильно предполагая, что к нему есть аллергия. Поэтому перед употреблением клубнику надо тщательно промыть под проточной водой! Вместе с тем, надо учитывать, что маленьким детям, сразу после года, впервые знакомящимся с клубникой, нельзя давать несколько плодов одновременно. На первый раз достаточно одну или половинку клубники. Для того, чтобы убедиться, что у малыша нет аллергии на клубнику, надо подождать 2-3 дня.

По данным ВОЗ, пищевую аллергию вызывают более 70 видов продуктов, среди которых можно отметить мёд, цитрусовые, киви, томаты, какао и др.

Какие симптомы могут сообщить об аллергии на продукты питания? Это могут быть беспокойство, зуд, покраснение, сыпь и припухлость в области рта, губ, щёк, головы и тела, кашель, чихание, затрудненное и свистящее дыхание, боли в области живота, тошнота, рвота и т. д.

Симптомы пищевых аллергий могут проявиться и легким дискомфортом, и серьезными и угрожающими жизни реакциями, которые требуют незамедлительного медицинского вмешательства.

Гусейн Габулов,

профессор, доктор медицинских наук