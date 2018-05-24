Фаэтон, ретро-автомобиль и шоколадный фонтан ждут гостей Beauty Fashion Show "Семь красавиц" - ФОТО

В Elite Events Hall 9 июня в 18.00 пройдет второй красочный вечер моды Beauty Fashion Show "Семь красавиц", организованный Pi Group Production. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В связи с этим состоялась пресс-конференция, на которой организатор Beauty Fashion Show "Семь красавиц", арт-визажист Пярвана Мамедова раскрыла некоторые подробности предстоящего мероприятия.

"Так как наше шоу посвящено свадебной церемонии, мы решили сделать акцент на том, как менялись некоторые традиции организации торжества. Поэтому в начале Beauty Fashion Show "Семь красавиц" гости увидят молодую пару в свадебных нарядах, которая проедет на фаэтоне, вторые "молодожены" будут уже на ретро-автомобиле, а третьи - на современном автомобиле. Так мы хотим показать, как на протяжении времени менялись свадебная мода и некоторые традиции проведения торжества", - рассказала Мамедова.

Было отмечено, что на вечере будут представлены коллекции свадебных и вечерних платьев, состоится демонстрация работ стилистов-визажистов и мастеров по прическам, пройдут выступления популярных исполнителей и танцевальных коллективов, церемония награждения медийных личностей.

Ведущей вечера будет Зюмрюд Гасымова.

Гостям будет представлена концертная программа с участием Мурада Арифа, Самиры Аллахвердиевой, Аяза Бабаева, Суры Искендерли и других исполнителей, а также коллективов Azəri atəşi и Nero, файер-шоу и т.д.

По словам Пярваны Мамедовой, если в первом шоу "Семь красавиц", которое было организовано в феврале, вниманию гостей был представлен оригинальный свадебный торт, то в этом году посетители смогут увидеть шоколадный фонтан.

Отметим, что директором проекта является Исмаил Гасымов, автор идеи - Пярвана Мамедова.

Телефоны для справок и приобретения билетов: +994504507097, +994559792597.

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