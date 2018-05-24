На ряде центральных улиц Баку ограничивается движение транспорта

Сегодня с 22:00 и до завтрашнего утра будет ограничено автодвижение в Сабаильском районе Баку - на площади Азнефть, улицах Ниязи, Истиглалият и Лермонтова, а также на проспекте Нефтяников - между улицей Азиза Алиева и "Dalğa Plaza".

Об этом говорится в сообщении Агентства автомобильных дорог, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Работы связаны с обновлением дорожной разметки, и будут вестись поэтапно.

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