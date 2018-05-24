Азербайджанский дизайнер делает уникальные ювелирные украшения - ФОТО

Азербайджанский художник-ювелир Ниджат Кадыров известен своими необычными работами. Его коллекции выставлялись в Азербайджане, Турции, Италии, Швеции.

Невероятно искусные изделия ювелира привлекают к себе большое внимание.

Ниджат родом из Гейчая, но вырос в Баку. Еще в детстве дед, Айдын Кадыров познакомил его с изобразительным искусством, а в последующие годы он получал уроки живописи и скульптуры у заслуженных художников Фаига Рагимова и Расула Расулова.

"В 12 лет по совету отца я начал учиться ювелирному делу у Акифа Мамедова. И то, что я параллельно с изобразительным искусством занимался и ювелирным делом, помогло мне в создании своих работ. Я сам автор дизайна своих работ", - рассказал ювелир.

До 18 лет Ниджат жил в Баку, где начал принимать участие в столичных выставках. Чтобы принять участие в своей первой международной выставке, он отправился в Турцию, и с тех пор живет в Стамбуле.

Ниджат предпочитает работать в монументальном сегменте и считает, что лучше выражает себя в течениях "Art nouveau" и "Art deco". За время проживания в Стамбуле, ювелир создал 12 коллекций, самые известные из которых - "Şirvan", "Badu Kube", "Qobustan", "Qazavat", "Odlar yurdu".

"В данный момент я готовлюсь к двум выставкам которые пройдут в Баку и Стамбуле. Композиции, которые я буду представлять, изготовлены из золота и серебра, драгоценных камней, например, бриллианта, кварца, топаза, рубина и т.д.

Мои работы обычно продаются на выставках или же в шоурумах. Приобретают ювелирные изделия как женщины, так и мужчины, потому что люди могут увидеть в них свои истории. И эти аксессуары они смогут передавать последующим поколениям", - сказал Н. Кадыров.

Ф. Агаларова