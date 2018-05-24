В Каспийском море обнаружена лодка с телами двух человек
24 мая 2018 20:04 74
В Каспийском море была обнаружена лодка с телами двух человек, говорится в сообщении МЧС Азербайджана в четверг.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению, поступившему в Центр управления в кризисных ситуациях, сегодня в 13:00 в море была найдена резиновая лодка с телами двух человек, личности которых неизвестны.
Сообщение было направлено в соответствующие структуры.
К лодке было направлено судно "Вихрь-3" Государственной службы противопожарной охраны МЧС.
В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия по доставке лодки к берегу. Дополнительная информация будет предоставлена позже.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!