В Каспийском море обнаружена лодка с телами двух человек

24 мая 2018 20:04

В Каспийском море была обнаружена лодка с телами двух человек, говорится в сообщении МЧС Азербайджана в четверг.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, поступившему в Центр управления в кризисных ситуациях, сегодня в 13:00 в море была найдена резиновая лодка с телами двух человек, личности которых неизвестны.

Сообщение было направлено в соответствующие структуры.

К лодке было направлено судно "Вихрь-3" Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия по доставке лодки к берегу. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

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