Какой будет погода завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Временами усиливающийся днем северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-20, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 17-19, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 65-75%, днем 45-55%.

26 мая на северных пляжах Абшерона (Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе) начиная с утренних часов будет преобладать усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 18-19 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) начиная с утренних часов будет преобладать усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 20-21 градус тепла.

Завтра в районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются грозы, временами дожди, местами ливни. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-19, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 14-19 градусов тепла.

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