В UNEC прошла научно-практическая конференция, посвященная 100-летию АДР - ФОТО

В UNEC состоялась республиканская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщает вуз в пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сначала участники конференции ознакомились с фотовыставкой экспонатов музея "Истиглал", демонстрируемой в UNEC. На выставке отображены фото создателей республики, солдат и офицеров, а также значимые документы эпохи.

Конференция началась с озвучивания государственного гимна. Проректор по науке и инновациям UNEC, профессор Сакит Ягубов отметил, что празднование на государственном уровне 100-летия создания первой парламентской демократической республики на мусульманском Востоке является проявлением большого уважения к нашей истории и независимости. Ягубов рассказал о процессах, произошедших на международной арене и в регионе в предверии создания АДР, о борьбе просветительской интеллигенции, политических деятелей эпохи в направлении защиты национального единства, традиций государственности и передачи их молодому поколению.

Депутат, доктор исторических наук, профессор Фазаил Ибрагимли создание Народной Республики назвал страницей истории чести и достоинства Азербайджана. Доведя до внимания, что с созданием Азербайджанской Демократической Республики были определены правовые, политические, идеологические, культурные и исторические основы нашей государственности, депутат отметил, что наш народ гордится своей историей. Ученый-историк рассказал о вкладе, внесенном АДР в реформы и государственность. Он отметил, что правительство республики, определив границы Азербайджана, защитило наше государство от раздела, а также предприняло шаги, чтобы стать примером миру в сфере образования, экономики, создания парламента и других сферах. Процитировав слова общенационального лидера Гейдара Алиева о том, что наше современное государство является преемником Азербайджанской Демократической Республики, Ибрагимли отметил, что объявление 2018 года годом Республики является проявлением внимания к истории независимости Азербайджана.

Профессор кафедры "Гуманитарные дисциплины" UNEC Низами Сулейманов рассказал о богатом опыте создания государственности Азербайджанской Демократической Республики. Он отметил, что АДР оставила неизгладимый след в истории национальной государственности, усиливая у нашего народа чувство свободы и независимости, подготовила надежную почву для будущей независимости республики.

Выступив на тему "Азербайджанская Демократическая Республика - инициативы по формированию национальной экономики", советник ректора UNEC, доцент Эльшан Багирзаде рассказал об экономических реформах, проводимых в период АДР. Он довел до внимания, что АДР за короткое время добилась больших успехов в направлении формирования национальной экономики.

Выступившие отметили, что Азербайджанская Демократическая Республика является яркой страницей в истории нашего народа и для укрепления современного Азербайджана, являющегося ее преемником, необходимы усилия каждого гражданина.

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