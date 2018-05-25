Али Ахмедов о росте численности населения и ситуации на рынке труда Азербайджана

Рост численности населения Азербайджана требует создание более 100 тысяч рабочих мест ежегодно.

Об этом, на совещании Комиссии по регулированию занятости и координации трудовых отношений сказал председатель Комиссии, вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам вице-премьера, за последние 15 лет население Азербайджана увеличилось на 1,5 миллиона человек.

Али Ахмедов сказал, что население Азербайджана ежегодно увеличивается до 1,2 процента.

"Это говорит о том, что ежегодно мы должны создавать свыше ста рабочих мест", - добавил вице-премьер.

Али Ахмедов отметил, что вопросы занятости в Азербайджане являются одним из важных направлений государственной политики.

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