Али Ахмедов о росте численности населения и ситуации на рынке труда Азербайджана
Рост численности населения Азербайджана требует создание более 100 тысяч рабочих мест ежегодно.
Об этом, на совещании Комиссии по регулированию занятости и координации трудовых отношений сказал председатель Комиссии, вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам вице-премьера, за последние 15 лет население Азербайджана увеличилось на 1,5 миллиона человек.
Али Ахмедов сказал, что население Азербайджана ежегодно увеличивается до 1,2 процента.
"Это говорит о том, что ежегодно мы должны создавать свыше ста рабочих мест", - добавил вице-премьер.
Али Ахмедов отметил, что вопросы занятости в Азербайджане являются одним из важных направлений государственной политики.
Новость обновляется
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Какой будет погода завтра
Нефть дешевеет
Qaytar onları, Rüstəm...
-
24 Май 21:49 26 135
-
24 Май 20:44 13 484
-
24 Май 22:22 11 498
-
24 Май 23:07 6 515
-
24 Май 22:24 6 019