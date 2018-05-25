CNN рассказал о завораживающей архитектуре Баку - ФОТО

Канал CNN Travel опубликовал материал об архитектуре Баку периода так называемого "нефтяного бума".

В данном материале известный экскурсовод и телеведущий Фуад Ахундов рассказывает корреспонденту CNN Тому Марсдену о нефтяном буме, произошедшем примерно в период между 1872 годом и Первой мировой войной, о появлении многочисленной прослойки богатых промышленников, мечтавших превратить Баку в европейский город, и созданных ими грандиозных постройках, которые сформировали неповторимый облик столицы.

Day.Az представляет читателям фотографии, сделанные Томом Марсденом в Баку.

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