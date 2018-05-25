National Geographic: Азербайджан способен удивлять

Журнал "National Geographic Россия" совместно с министерством культуры Азербайджана организовал фототур в Азербайджан.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Участники фототура, включая главного редактора "National Geographic Россия" Андрея Паламарчука, на сайте журнала поделились своими впечатлениями от поездки.

"Благодаря этой поездке я поставил галочку напротив еще одной страны в списке "надо посетить". Давно хотел в Азербайджан и предполагал, что мне там понравится, но не подозревал, что настолько. Азербайджан способен удивлять, и это верный признак того, что я сюда еще вернусь - и не один, а с командой "National Geographic Россия"", - пишет главный редактор журнала "National Geographic Россия" Андрей Паламарчук.

Баку - это место встречи Европы и Азии, отметил Паламарчук. Как и 120 лет назад, во времена Первого нефтяного бума город растет и развивается, пишет он.

"Шедевр архитектора Захи Хадид, Центр Гейдара Алиева - самое красивое из современных зданий, которые я видел в последние годы. А ханский дворец XVIII века в городе Шеки - одно из самых красивых старинных зданий, которые я видел в жизни, а видел я немало", - отметил главный редактор журнала.

Другая участница фототура Оксана Петрова, делясь своими впечатлениями, отметила, что после поездки не сможет забыть Азербайджан, его древнюю историю и достопримечательности.

"У меня перед глазами проплывают дома, фасады зданий из известняка, старинный Баку с эмоциональным Фуадом, цветущие растения, наполняющие улицы своими запахами, ароматы восточного парфюма, витающие по ночным бульварам и улицам под аккомпанемент фортепиано. Мне не забыть тебя, Азербайджан. Твою древнюю историю, написанную в Гобустане на древних скалах; твоих ремесленников, умеющих делать жизнь цветной и яркой - дворец Шекинского Гусейн-хана Мушатада тому пример. Твои женщины ткут волшебные ковры-самолеты, умельцы горного селения Лагич заставляют сиять золотом самовары, а в Шеки делают знаменитую халву. Гуляя по караван-сараю, представляю купцов, разодетых в расшитые халаты, неспешно потягивающих чай из армуды, напоминающих женскую фигурку, или курящих кальян. Вижу верблюдов, привязанных в отведенных для них проходах, томно жующих и ожидающих завершения сделок", - пишет Петрова.

Сложно было представить, что Азербайджан окажется таким ярким, доброжелательным и эмоциональным, пишет еще одна участница фототура Татьяна Тимохина.

"У нас сложилась отличная команда увлеченных и заинтересованных товарищей. Прекрасно, что участники подобрались устремленные, опытные и вдохновленные целями фототура. Мы много времени уделяли советам, обсуждениям, сравнениям, поиском ответов, и это было одинаково интересно и познавательно всем присутствовавшим. В целом, поездка принесла мне полное удовлетворение и радость, что меня, бывалого путешественника, можно чем-то так увлечь и заинтересовать", - отметила Тимохина.