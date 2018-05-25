В Азербайджане успешно завершилось исполнение распоряжения о помиловании - ФОТО

Пенитенциарная служба министерства юстиции Азербайджана в пятницу завершила исполнение распоряжения Президента "О помиловании ряда осужденных по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики" от 24 мая, сообщает служба. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Ответственные сотрудники главного управления службы выступили перед осужденными и рассказали о сути и значении этого гуманного акта, провели разъяснительную работу. С целью информирования широкой общественности об исполнении распоряжения о помиловании в данном процессе приняли участие уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Эльмира Сулейманова, члены общественного комитета при Комиссии по помилованию и министерстве юстиции, правозащитники, представители общественных объединений и СМИ.

Исполнение распоряжения о помиловании было проведено организованно и торжественно с участием членов семей и родственников осужденных.

Накануне Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 634 человек.

От отбывания оставшейся части срока освобождены 607 человек, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания, от условного наказания освобождены девять человек, от исправительных работ - шесть человек, от наказания в виде штрафа - 11 человек.

Среди помилованных 39 иностранных граждан, в числе которых 11 граждан Грузии, пять - Китая, по четыре - России и Ирана, по три - Турции и Бангладеш, по два гражданина Туркменистана и Казахстана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины и три лица без гражданства.