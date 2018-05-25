Эльмира Сулейманова: В Азербайджане за период независимости 64 раза подписывалось распоряжение о помиловании

В Азербайджане 72 осужденных помилованы по ходатайству омбудсмена, сказала в пятницу уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Эльмира Сулейманова. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Сулейманова отметила, что сегодня был очень волнующий день.

"Распоряжением, подписанным накануне Президентом Ильхамом Алиевым, были помилованы 634 осужденных, и сегодня мы исполнили это распоряжение", - сказала Сулейманова.

Омбудсмен добавила, что Азербайджан - единственная страна, где за короткое время, то есть за период независимости, 11 раз принимался акт об амнистии и 64 раза подписывалось распоряжение о помиловании. "Это очень большие цифры", - сказала Сулейманова.

Она добавила, что из 634 осужденных, вышедших на свободу по последнему распоряжению о помиловании, 72 были помилованы по ходатайству омбудсмена.

Отметим, что в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о помиловании 634 человек, из которых 607 человек освобождены от отбывания оставшейся части срока.

Также один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания, от условного наказания освобождены девять человек, от исправительных работ - шесть человек, от наказания в виде штрафа - 11 человек.

Среди помилованных 39 иностранных граждан, в числе которых 11 граждан Грузии, пять - Китая, по четыре - России и Ирана, по три - Турции и Бангладеш, по два гражданина Туркменистана и Казахстана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины и три лица без гражданства.