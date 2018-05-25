В этот день центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать

По случаю Дня Республики центры ASAN Xidmət и ASAN Kommunal 28 мая не будут работать, говорится в сообщении Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана, распространенном в пятницу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

С 29 мая граждане могут обращаться в центры ASAN и воспользоваться соответствующими услугами.

Отметим, что в настоящее время действуют 13 центров ASAN xidmət. Пять из них расположены в столице, другие - в Сумгайыте, Гяндже, Барде, Габале, Масаллы, Губе и Мингячевире.

Также в Баку действуют два центра ASAN Kommunal.