В этот день центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать
25 мая 2018 20:53 164
По случаю Дня Республики центры ASAN Xidmət и ASAN Kommunal 28 мая не будут работать, говорится в сообщении Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана, распространенном в пятницу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
С 29 мая граждане могут обращаться в центры ASAN и воспользоваться соответствующими услугами.
Отметим, что в настоящее время действуют 13 центров ASAN xidmət. Пять из них расположены в столице, другие - в Сумгайыте, Гяндже, Барде, Габале, Масаллы, Губе и Мингячевире.
Также в Баку действуют два центра ASAN Kommunal.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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