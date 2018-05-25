Внесены изменения в движение на 1-й Бакинской кольцевой дороге - ФОТО

В Баку с целью снижения плотности движения на участке "Шамахинка" Московского проспекта, а также для обеспечения свободного движения автомобилей, следующих из Ени Ясамал в направлении Баладжары-Сумгайыт, были внесены определенные изменения в организацию движения, говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в пятницу.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Теперь автомобили, не заезжая на участок "Шамахинка", смогут свободно и безопасно следовать в направлении Баладжары-Сумгайыт.

В рамках работ по реконструкции демонтированы звукоглушители и отбойники, расположенные между главной и второстепенной дорогами 1-я Бакинской кольцевой дороги. В связи с этим открылся новый проезд с основной дороги на второстепенную.

После работ по реконструкции были установлены необходимые дорожные знаки и столбы безопасности.