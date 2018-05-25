В Азербайджане продолжается реконструкция дороги республиканского значения - ФОТО - ВИДЕО

25 мая 2018 21:17

Капитально реконструируется автотрасса Ширван-Сальян протяженностью 31 километр, говорится в сообщении Агентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Дорога берет начало в городе Ширван и заканчивается на 47-м километре автомагистрали Алят-Астара-госграница с Ираном.

Общая ширина автомобильной дороги второй технической категории 15 метров.

На участке дороги почти в семь километров капитальные строительные работы уже завершены.

Капитальный ремонт дороги не проводился долгое время. После завершения строительства дороги республиканского значения улучшатся возможности для передвижения более 130 тысяч человек, проживающих в 20 населенных пунктах.

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