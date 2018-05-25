В Азербайджане открывается охотничий сезон

С завтрашнего дня в Азербайджане объявляется открытым охотничий сезон, сообщил на проведенной сегодня пресс-конференции замдиректора Департамента сохранения биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных участков министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сезон продлится до 16 марта 2019 года.

"Представив необходимые документы в местные филиалы министерства, охотники могут получить разрешение на охоту. Они должны получить охотничий билет, и оплатить в соответствующие банковские счета пошлину. Охотиться можно будет только по субботам и воскресеньям".

Он также добавил, что законодательством разрешена охота иностранных граждан. "В первую очередь необходимо учесть, что они иностранные туристы. Однако иностранные охотники также должны следовать законам. Сумма пошлин для них такая же, как и для местных охотников".

По словам завсектором Минэкологии Ирады Ибрагимовой, объявление охотничьего сезона открытым не означает, что охотиться может любой человек. Она напомнила, что нарушившие требования законодательства будут наказаны.