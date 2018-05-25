В Азербайджане увеличат штраф за незаконную охоту

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана подготовило новый проект решения по увеличению суммы штрафов в отношении лиц, ведущих незаконную охоту, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал заместитель директора Департамента охраны биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

Ализаде добавил, что в настоящее время наложение штрафов осуществляется в соответствие с решением, утвержденным Кабинетом министров в 2004 году.

"Как министерство, мы являемся сторонниками ужесточения в определенной мере штрафов. В связи с этим подготовлено новое решение. Планируется увеличить сумму некоторых штрафов в несколько раз, даже в пять раз", - сказал Ализаде.

По словам замдиректора департамента, за прошлый год и четыре месяца этого года за браконьерство было задержано и оштрафовано около 300 местных граждан.

"Только за три месяца этого года за незаконную охоту семь иностранных граждан было оштрафовано в размере 2000 манатов и в отношении них было принято решение о выдворении из страны. Большинство этих иностранцев - граждане стран Персидского залива", - добавил Ализаде.