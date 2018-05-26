На двух центральных улицах Баку ограничат движение транспорта

Завтра с 22:00 в связи с обновлением дорожной разметки на улицах Узеира Гаджибейли и Зарифы Алиевой в Баку будет частично ограничено движение автомобилей.

Об этом в субботу говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения будут в силе до утра.

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