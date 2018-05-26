К сведению поступающих на работу в органы прокуратуры

8 июня состоится письменный экзамен в рамках конкурса по приему на работу в органы прокуратуры. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, письменный экзамен начнется в 10:00 в Бакинском дворце спорта (по адресу: город Баку, проспект Нефтяников, 26А) и продлится четыре часа.

Для наблюдения за экзаменом будут приглашены представители соответствующих государственных структур, международных и неправительственных организаций, СМИ.

Кандидаты должны будут представить для участия в экзамене "Пропускной лист на письменный экзамен" и удостоверение личности.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив по номерам: 437-28-56, 492-06-82, 492-74-32 и 492-62-23.

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