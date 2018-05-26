В Баку произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом

26 мая 2018 13:24

В Хатаинском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, авария произошла на проспекте Нобеля, передает Day.Az.

25 мая автомобиль марки Hyundai, которым управляла жительница Баку Гюнай Исмайлова, врезался в опору надземного пешеходного перехода. В результате, находившаяся в машине пассажирка Эльнара Танрывердиева погибла на месте аварии, водителя доставили в больницу. 

По факту ведется расследование. 

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