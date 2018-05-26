Азербайджан может изменить закон "О дорожном движении"

На заседании парламентского комитета Азербайджана по вопросам правовой политики и государственного строительства было предложено внести изменения в закон "О дорожном движении". Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям, в части 2 статьи 33 закона, добавлены подкатегории В1 и С1, относящиеся к лицам от 18 лет. Кроме того, для лиц от 19 лет определена новая подкатегория С1Е. Также указана подкатегория D1, распространяющаяся на лиц от 23 лет.

В изменениях также указана подкатегория D1Е, которая касается управления транспортным средством лицами в возрасте от 25 до 65 лет. Лица, имеющие права на вождение в данной подкатегории, смогут управлять также транспортными средствами категории "D" или "D1" , если стаж водителя составляет не менее двух лет.

Подкатегория С1 позволит водителям управлять автомобилями массой 3500-7500 килограммов, грузовыми машинами с прицепом до 750 килограммов.

Подкатегория С1Е относится к крупнотоннажным (TIR) и среднетоннажным грузовым автомобилям. К D1 относятся автомобили с количеством пассажиров 8-15 человек. Подкатегория D1Е позволит водителям управлять автомобилями весом от 750 до 1200 килограммов.

Согласно предложенным изменениям, водительское удостоверение, подтверждающее право на вождение автомобилей категорий A, B, C, D, CE и DE, также подтверждает право на вождение автомобилей подкатегорий A1, B1, C1, D1, C1E и D1E.

Изменения рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента). Если парламент примет этот проект, документ вступит в силу с 1 января 2019 года.