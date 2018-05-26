В Азербайджане проверяют знания учителей

В Азербайджане началось очередное диагностическое оценивание знаний и навыков учителей. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Оценивание проводится в Азербайджанском техническом университете.

Отметим, что диагностическое оценивание учителей начальных классов проводится 26 и 27 мая.

Оценивание остальных учителей будет проводиться с 29 мая по 2 июня.

В этом процессе примут участие около 20 тысяч учителей, работающих в общеобразовательных школах страны.