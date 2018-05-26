В Азербайджане проверяют знания учителей
26 мая 2018 15:48 103
В Азербайджане началось очередное диагностическое оценивание знаний и навыков учителей. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Оценивание проводится в Азербайджанском техническом университете.
Отметим, что диагностическое оценивание учителей начальных классов проводится 26 и 27 мая.
Оценивание остальных учителей будет проводиться с 29 мая по 2 июня.
В этом процессе примут участие около 20 тысяч учителей, работающих в общеобразовательных школах страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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