В Баку будет дождливо и ветрено

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны дожди, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17 градусов тепла, днем - 19-23 градуса тепла, в Баку ночью - 14-16, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процентов.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) Абшерона сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет. Температура морской воды составит 16-17 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) Абшерона сильный северо-западный ветер к вечеру несколько стихнет. Температура морской воды составит 17-18 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозовые дожди. В отдельных местах прогнозируются ливни. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем - 23-27 градусов тепла, в горах ночью - 8-13, днем - 13-18 градусов тепла.