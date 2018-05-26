Оператор связи Баку расширил охват сети LTE - ФОТО

ООО "Бакинская телефонная связь" расширило охват беспроводного широкополосного доступа LTE (Long Term Evolution), говорится в сообщении ООО, распространенном в субботу. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

По данным компании, работы в рамках первого этапа внедрения технологии LTE находятся на завершающей стадии.

В настоящее время сетью LTE охвачен весь жилой массив Савалан, а также некоторые части поселков Мардакан, Шувелан, Бильгя, Албалылыг, Бина, Говсан, Йени Раманы, Йени Сураханы, Сабунчи, Забрат, Гала, Бузовна, Пиршаги, Бинагади, Гарадаг и Бадамдар.

До начала летнего сезона беспроводной сетью оператора будут охвачены поселки Баладжары, Зиря, Тюркан, Маштага, Нардаран, Гарачухур, Кешля, жилой массив "Воровский" поселка Расулзаде, а также часть территорий поселков Ази Асланова и Ахмедлы.

Абоненты смогут бесплатно получить модем, произведя годовую предоплату подключения из расчета 25 манатов в месяц.