В Азербайджане прошла очередная акция по очистке побережья реки Кура - ФОТО

При организации Общественного объединения IDEA, министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, всемирно известной организации Blue Marine Foundation, специализирующейся на морской окружающей среде, и Фонда молодежи Азербайджана состоялась традиционная акция по очистке побережья реки Кура. Об этом говорится в сообщении IDEA, распространенном в субботу.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Акция была проведена на участке реки Кура на территории поселка Банкя Нефтчалинского района. В ней приняли участие около 150 волонтеров, а также представители местной молодежи и общественности.

В результате акции было собрано около тонны отходов, которые посредством специального транспортного средства были переданы на полигон отходов Нефтчалинского района. В ходе акции местные жители были проинформированы о вреде, наносимом отходами и использованием рыболовных инструментов окружающей среде Каспийского моря и реки Кура. В конце участникам акции были представлены сертификаты.

Основной целью проведения акции является предотвращение загрязнения и засорения побережья реки Кура, соблюдение чистоты на побережье, просвещение общественности в связи с ущербом, наносимым реке Кура и, в конечном итоге, каспийской фауне.

Исследования показывают, что постепенный рост бытовых и промышленных отходов, сбрасываемых в реки, является одной из причин резкого сокращения прироста рыбы в реке Кура, в том числе в Каспийском море. Учитывая это, Общественное объединение IDEA на постоянной основе проводит такого рода акции по очистке Каспийского побережья, в том числе побережья реки Кура с целью охраны, увеличения и защиты биоресурсов Каспийского моря.

Общественное объединение IDEA выражает благодарность за проявленную участниками акции активность, их вклад во имя здоровой окружающей среды. IDEA призывает каждого чутко относиться к инициативам по защите природы, соблюдать чистоту на побережьях страны.