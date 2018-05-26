В Азербайджане будут повышены зарплаты учителей

На основе результатов диагностического оценивания знаний и навыков учителей общеобразовательных учреждений и профессиональных учебных заведений Азербайджана будет установлен уровень их знаний, увеличена норма учебной нагрузки и заработная плата, улучшено материальное благосостояние. Также эти учителя будут привлекаться к участию в развивающих тренингах.

Об этом сказал в субботу журналистам глава Центра человеческих ресурсов при Институте развития работников образования Мурад Джамалзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Джамалзаде сказал, что в оценивании также принимают участие учителя, участвовавшие в прошлом году в диагностическом оценивании.

Отметим, что сегодня в Азербайджанском техническом университете дан старт диагностическому оцениванию знаний и навыков учителей общеобразовательных учреждений и профессиональных учебных заведений.

Оценивание знаний и навыков учителей начальных классов будет проведено 26-27 мая, а диагностическое оценивание учителей, преподающих другие предметы, состоится с 29 мая по второе июня.

В диагностическом оценивании планируется участие 19 тысяч учителей, работающих в общеобразовательных школах страны.