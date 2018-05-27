Из-за погодных условий в Баку снижена скорость дорожного движения

27 мая 2018 07:28

Скорость передвижения транспортных средств на проспекте Гейдара Алиева (до Мардаканского моста) сократилась на 20 км / ч, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом Trend сообщил начальник управления Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По словам М.Агаева, были предприняты шаги для обеспечения безопасности движения в текущих погодных условиях.

Водителей просят быть более осторожными на дорогах.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az