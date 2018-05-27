Из-за погодных условий в Баку снижена скорость дорожного движения
27 мая 2018 07:28 102
Скорость передвижения транспортных средств на проспекте Гейдара Алиева (до Мардаканского моста) сократилась на 20 км / ч, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом Trend сообщил начальник управления Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
По словам М.Агаева, были предприняты шаги для обеспечения безопасности движения в текущих погодных условиях.
Водителей просят быть более осторожными на дорогах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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