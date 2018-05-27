Day.Az вошел в топ-100 самых читаемых СМИ в России - ФОТО

Российское информационное поле - традиционно крупнейший рынок для русскоязычных СМИ всего постсоветского пространства. Лидирующие позиции на этом рынке занимают крупные, широко известные в мире российские издания. И тем более отрадно, что среди самых читаемых СМИ в Российской Федерации есть и азербайджанское СМИ.



Так, по данным сервиса Liveinternet, Day.Az вошел в топ-100 самых читаемых СМИ в России. За прошедший месяц наш информационный портал посетило более 1,8 миллиона уникальных пользователей из РФ. Этот показатель в разы выше, чем у многих других азербайджанских новостных изданий. Отрадно и то, что показатели Day.Az в России превышают и показатели армянских пропагандистских ресурсов.

Не менее активно растет читательская аудитория Day.Az в социальных сетях. Так, например, на русскоязычную страницу Day.Az в Facebook подписаны более 200 тысяч реальных пользователей - и количество читателей из России уступает только объему азербайджанской аудитории. На видеопортал нашего издания Daytube подписано почти 430 000 уникальных пользователей: и здесь топ-3 состоит из азербайджанских, российский и украинских читателей.



Кроме того, Day.Az активно развивает и другие направления: так, активно растет аудитория портала в Twitter и Telegram.

Показательно, что всего за месяц аудитория читателей Day.Az из России выросла почти на 1,5 миллиона уникальных пользователей. Быстрая динамика роста российской аудитории портала важна в том числе и с точки зрения донесения до русскоязычного и особенно российского читателя правды об Азербайджане, о реалиях страны и происходящем вокруг нагорно-карабахского конфликта.