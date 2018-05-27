Какой будет погода в Баку завтра - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, в основном без осадков, северо-западный ветер сменится умеренным южным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Температура воздуха составит ночью 13-15, днем - 24-27 градусов тепла.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пришаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный южный ветер, температура морской воды 16-17 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) ветер юго-западный, температура морской воды 17-18 градусов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, порывистый западный ветер. В отдельных местах утром прогнозируются кратковременные дожди, грозы.

Температура воздуха ночью 12-17, днем 23-28 градусов, в горах ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла.