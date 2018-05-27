Рейсы Гянджа-Санкт-Петербург и Санкт-Петербург-Гянджа задерживаются. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье на странице AZAL в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В связи с техническими неполадками воздушного судна, рейсы AZAL J2-122 (Гянджа - Санкт Петербург) и J2-020 (Санкт-Петербург - Гянджа) задерживаются.

В связи с тем, что рейс задерживается на более чем 5 часов, согласно правилам авиакомпании пассажиры задерживающегося рейса будут обеспечены всем необходимым, в том числе горячей едой",- отмечается в сообщении.